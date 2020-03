Er du også forvirret? Her er hvad du må og ikke må i Corona-land 

Du har måske allerede vænnet dig til at droppe kys og kram og have håndsprit med i tasken - men hvad så med alt det andet?

Vi har fået Hans Jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi til at besvare nogle af de spørgsmål, som Sundhedsstyrelsen ikke siger noget direkte om i deres anbefalinger.

Må jeg gerne være sammen fysisk med mine venner?

- Det er svært at svare på, fordi regeringen strammer op fra time til time. Min vurdering er, at det må man gerne, men man skal overholde Sundhedsstyrelsens fem anbefalinger.

Sundhedsstyrelsens fem anbefalinger til at beskytte sig selv og andre mod COVID-19 Vask dine hænder tit eller brug håndsprit Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen Hvis du er ældre eller kronisk syg – hold afstand og bed andre tage hensyn Kilde: Sundhedsstyrelsen

Det vil sige, at hygge på værelset og kys og kram med vennerne ikke går. Derudover skal man naturligvis holde sig hjemme, hvis man er forkølet og har feber.

De fleste har et behov for at dele deres bekymringer med nogen, så man ikke sidder med dem alene, og det er også vigtigt. Hans Jørn Kolmos, professor i Klinisk Mikrobiologi

Hvis jeg mødes med mine venner, og vi holder afstand, hvor mange må vi så maksimalt være?

- Hvis man mødes skal det kunne lade sig gøre inden for sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Derfor er det, der begrænser omfanget nok mere, hvor man opholder sig. I en lejlighed vil der for eksempel være en grænse for, hvor mange man kan være samlet og stadig overholde at holde afstand.

I dag er der heldigvis rig mulighed for at dele sine tanker og bekymringer med hinanden online og på telefonen. Hans Jørn Kolmos, professor i Klinisk Mikrobiologi

Det vil altid være forskelligt, hvordan folk tolker på anbefalinger som disse, men hovedpointen er, at man skal bruge sin sunde fornuft.

De fleste har et behov for at dele deres bekymringer med nogen, så man ikke sidder med dem alene, og det er også vigtigt. Og i dag er der heldigvis også rig mulighed for at dele sine tanker med hinanden online eller på telefonen.

Må jeg gerne spille fodbold med mine venner ude i det fri?

- Man må gerne trille bold til hinanden, men man skal ikke gå ind i tacklinger. I denne sammenhæng er det bedre trods alt at spille fodbold end håndbold, fordi man undgår at smitte hinanden via hænderne.

Må jeg gerne kysse med min kæreste?

- Det er jo et svært spørgsmål. For selvom vi skal holde os til sundhedsmyndighedernes anbefalinger, kan vi nok ikke fuldstændig nulstille sex og kys i den nærmeste familie. Det der er afgørende i denne sammenhæng er, at man ikke kysser og krammer med gud og hver mand. Men så længe det er med sin kæreste eller ægtefæller er det jo okay, hvis begge parter er ansvarlige.

Jeg er skilsmissebarn og pendler mellem forskellige familier. Hvordan skal jeg forholde mig?

- Det er et helt sikkert et dilemma, for man bringer jo smitten fra ét sted til et andet, når man rejser. Men umidelbart synes jeg, at det er i orden at se sin nærmeste familie og i dette tilfælde sine nærmeste familier, for vi skal også kunne være i det hele.

Når man pendler skal man være opmærksom på, at risikoen er der for at blive smittet, og derfor er det også ekstra vigtigt, at man vurderer, om man selv er rask. Hvis man ikke er det skal man ligesom i alle andre tilfælde blive hjemme.

Det er for nylig blevet påvist, at virussen kan overleve i 24 timer eller mere på overflader som pap, plastik og metal. Hvorfor er der så ikke hundrede procent udgangsforbud for folk?

- Der er naturligvis en risiko ved at tage ud og handle eller lign., men det er svært at sige hvor stor risikoen er for at blive smittet gennem for eksempel at røre noget emballage i supermarkedet. Det er netop derfor, at du bliver rådet til altid at vaske hænder eller at bruge håndsprit, når du har været ude i det offentlige rum. På den måde sikrer du dig at beskytte dig selv om andre.