Eriksen holder kontakt med EM-holdet: Han giver os energi

Det er tydeligt kommet til udtryk i de efterfølgende kampe mod Belgien, Rusland og Wales, mener Boilesen.

- Selvfølgelig rider vi også på en bølge af, at Christian har det godt efter omstændighederne. Vi har både hørt fra ham, vi har set ham i egen høje person med vores egne øjne, at han har det godt og er okay.

- Den energi kan vi leve på i meget lang tid, det kan jeg i hvert fald. Så håber vi selvfølgelig, at vi får ham at se her hurtigst muligt, siger Boilesen.

I de tre danske kampe efter Christian Eriksens kollaps, har den gigantiske danske landsholdstrøje, der er på banen til kampenes formelle åbningsceremonier, været med "Eriksen" og et 10-tal på.