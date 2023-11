Et stort plørehul: Juletræsavlere kæmper med vand og mudder

Hvidkilde Gods eksporterer juletræer til blandt andet Frankrig, Tyskland og Schweiz.



- Det er sjældent nemt at opdrætte juletræer, og vi slipper sjældent for, at det regner i november. Det har bare været helt ekstremt i år, siger han.

Ekstraregning på tusindvis af kroner

Martin Rasmussen forklarer, at de kun har et vindue på et par par uger, hvor de skal fælde, pakke og sende juletræerne afsted. Derfor bliver det hurtigt til nogle lange arbejdsdage, især når vejret driller.

- Det er bare rigtig, rigtig træls at arbejde i hver dag med gummistøvler og mudder over det hele, siger han.

Han vurderer, at det våde vejr koster godset et par kroner per træ i ekstraomkostninger. I alt skal de eksportere ca. 75.000 juletræer. Derudover er der et tab i forbindelse med, at de er nødt til at kassere 5-600 juletræer.