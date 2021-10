EU vil afskaffe sommertid - alligevel sættes uret tilbage i nat

For selv om beslutningen blev vedtaget i parlamentet i 2019, er det ikke slutningen på sommer- og vintertid.

EU's medlemslande skal også blive enige i EU-Ministerrådet, efter at parlamentet vedtog forslaget. Men her gik det så i hårdknude.

Gammel strid om tid

Ifølge Folketingets EU-Oplysning er landene bekymrede for, om en afskaffelse vil betyde, at de enkelte lande i EU kunne ende med forskellige tidszoner.

Det er ikke hensigtsmæssigt, er landene enige om. Om det er normaltid eller sommertid, vi skal beholde, er til gengæld sværere at nå til enighed om.

Flere EU-lande så gerne et permanent skift til sommertid, hvor Danmark længe har hældt mest til permanent vintertid eller normaltid.

Det er ikke nyt, at EU's institutioner har svært ved at blive enige om, hvad klokken skal slå. Det skriver avisen The Irish Times.