Få indbrud på Fyn: - Vi har en positiv tendens

Meget tyder på, at indbrudstyvene i julen 2022 i høj grad er blevet hjemme.

Antallet af anmeldte indbrud ligger nemlig klart i den lave ende, når man sammenligner med tidligere år.

- Vi har en positiv tendens. Der har været nogle indbrud i juledøgnet, men det er betydeligt færre end de seneste år, siger Jesper Pedersen, Fyn Politi, juledags morgen.

Jesper Pedersen er vicepolitiinspektør i afdelingen proaktiv efterforskning, og han har noteret seks indbrud anmeldt den 24. december. Sidste år var der 16 indbrud.

Indtil videre er der efter midnat i dag, den 25., anmeldt yderligere seks indbrud, mens der på samme dato sidste år var 18 indbrud på Fyn.

- Der kan sagtens komme flere, men den første vurdering er, at antallet af indbrud vil være lavere, siger Jesper Pedersen og tilføjer:

- Vi havde en frygt for, at nu når corona var overstået, så ville der have været flere indbrud fordi folk ikke i så høj grad ville være hjemme i julen.

Ifølge vicepolitiinspektøren er de anmeldte indbrud fortrinsvis sket i private hjem og især i villaer.

Det er endnu ikke opgjort, hvad der er stjålet ved indbruddene, men der har været nogle indbrud ved Skaarup, hvor der blev stjålet smykker.

Landsdækkende tendens

Allerede i dagene op til jul lå antallet af anmeldte indbrud lavere, når man sammenligner tidligere år. Det viste tal, som Rigspolitiet har oplyst til Ritzau.

Fra den 19. til og med den 23. december blev der landet over i alt anmeldt 170 indbrud i private boliger.

Det er et fald sammenlignet med samme periode i 2020 og 2021, hvor der begge år var 206 anmeldte indbrud på landsplan.

Ser man kun på lillejuleaftensdag blev der anmeldt 27 indbrud i private hjem på landsplan. Det er nogenlunde på niveau med de to år forinden, hvor der var 32 og 33 indbrud den dag.



Tallene dækker over, hvilken dag indbruddene er anmeldt, og altså ikke, hvornår de formodes begået.

Politiet var tidligere på måneden ude med en opfordring om, at man skal få lavet aftaler med sine naboer om at holde øje med hjemmet, hvis man rejser væk i julen.