Fase 2 udvides: Her må de åbne, og her må de vente

Sent onsdag aften er alle Folketingets partier blevet enige om en udvidelse af genåbningens anden fase.

Her må de åbne Kulturliv Museer, teatre, kunsthaller, biografer (straks) Zoologiske haver, akvarier og botaniske haver (straks) Udendørs forlystelsesparker Sommeraktiviteter for børn og unge DR og TV 2 kan åbne helt

Uddannelser, forskning og aftenskoler Voksenuddannelser og sprogcentre Videregående uddannelser kan afvikle fysisk undervisning og eksamener, hvor det kræves Offentlige forskningsaktiviteter, der kræver tilstedeværelse. Højskoler Ungdomsuddannelser - herunder gymnasier, HF og EUD Aftenskoler, musik- og kulturskoler Spejdere

Fysisk tilstedeværelse genoptages i den offentlige sektor - undtagen i Region Hovedstaden og Region Sjælland Besøg på plejehjem, hospice, bosteder, kriminalforsorgens institutioner og lignende kan afvikles, hvis det er sundhedsmæssigt forsvarligt Den danske grænsekontrol lempes. Listen med "anerkendelsværdige formål" udvides, hvilket betyder, at sommerhusejere fra Tyskland og de nordiske lande må besøge Danmark fra 25. maj. Det samme gælder kærester, forlovede, bedsteforældre med videre.

Her må de endnu ikke åbne Natklubber, diskoteker og spillesteder

Fitnesscentre og indendørs idræts- og foreningsliv

Badelande og legelande

Videregående uddannelser, som ikke allerede er åbnet - hjemmeundervisning fortsætter indtil fase 4

Flertal ville have åbnet

Forhandlingerne har pågået siden onsdag klokken 12.30, og statsministeren indkaldte til dem på baggrund af en rapport fra Statens Serum Institut, der viste, at antallet af indlagte 1. juli vil ligge relativt lavt - trods genåbningnen i fase 2. Derfor var der plads til at udvide, lød det fra statsministeren.

Men det kræver, at vi opretholder de gode vaner. For netop god hygiejne og afstand er altafgørende for, at smitten ikke stiger voldsomt frem mod sommeren, understreger instituttet onsdag.

Et flertal uden om regeringen krævede forud for forhandlingerne at få åbnet næsten hele samfundet, hævet forsamlingsforbuddet og lempet grænsekontrollen.

Men statsminister Mette Frederiksen (S) advarede om, at en for stor åbning kan gøre, at ”virussen kommer ud af kontrol”.

Statens Serum Institut har understreget, at deres beregninger er usikre og at konsekvenserne forud for en yderligere genåbning er usikre, men at ændret adfærd kan føre til en "væsentlig genopblomstring af smitte".

Instituttet har samtidig advaret mod, at man åbner op for større forsamlinger.