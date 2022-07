Fedtemøg flyder langs fynske kyster - og det er specielt slemt i år

Våd vinter og solrigt forår

Danske forskere i havmiljø har endnu ikke tilgængelige data for hele forårsperioden i forbindelse med denne type alger. Dog bekræfter forsker, at der netop i år har været særlige gunstige vækstforhold for fedtemøg.

- Vi ved, at disse fedtemøgsalger trives godt i forårsperioder, hvor der er rigtig godt med næringsstoffer. Det som vi i hvert fald ved fra året her, er, at vinteren var temmelig våd, siger sektionsleder hos Aarhus Universitet Per Andersen og fortsætter:

- Derimod har forårsperioden været solrig og temmelig tør med stillevejr. Algerne har derfor kunnet udnyttet lyset samt næringsstofferne, der er blevet lukket ud i havet i forbindelse med denne våde vinterperiode.

Selvom fedtemøget er ulækkert og slimet, så er det ikke giftigt, og badegæster skal derfor ikke frygte det, lyder det fra sektionslederen.

- Der er ikke nogen af disse hurtigvoksende fedtemøg-alger, som er giftige. Man kan sige, at hvis der er mange som flyder rundt inde på kysten i en uklar grød, og som ligger og koger i varmen, så skal man ikke vade i det, fordi så kan der forekomme skadelige bakterier, siger Per Andersen.

Dansk Sportsfiskerforbund opfordrer alle der færdes langs kysterne til at tage billeder eller video af fedtemøget - og sende materialet til sportsfiskerforbundet.