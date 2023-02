Fem veje til en billigere elregning: Sådan lever du efter det nye energidøgn

- Mange øvede sig i at ændre på deres vaner sidste år, og fynboerne var faktisk ret gode til det. I forhold til året før reducerede vi vores strømforbrug med otte procent, fortæller Gert Dyrehauge Mortensen.



Men med en nyindført tarifmodel, som betyder, at prisen på at få transporteret sin strøm hjem til sig kommer til at variere endnu mere, er der alle gode grunde til at gøre de nye vaner til hverdag.

Den nye model opdeler døgnet i tre zoner.

I 2023 bliver det dyrest mellem klokken 17-21, mindre dyrt mellem klokken 6-17 og klart billigst om natten.