Femstjernet rejse blev til mareridt: Forbrugerråd kommer med advarsel

Hos Forbrugerrådet Tænk kender de til problematikken. Chefkonsulent Vagn Jelsøe fortæller, at forbrugere, der benytter sig af rejseformidlere som Skov Rejser, kan opleve, at hverken rejseformidler eller bureau vil hjælpe, fordi ingen af dem mener, at de har ansvaret.

- Det er en generel problematik, vi ser, når forbrugere handler gennem formidlere. Så bliver de meget let kastebold mellem det firma, de tror, de handler med, og så det firma, de egentlig handler med, siger han.

Han råder derfor til at handle direkte med det rejsebureau, der skal levere rejsen.

Familien forsøgte efter ankomst at tage fat i det tyske rejsebureau, men her foregik al kommunikation på tysk. Gennem Skov Rejser sendte de en klage til rejsebureauet, som tilbød, at de ved at betale 50.000 kroner kunne blive flyttet til et andet hotel.

Ikke tydeligt nok på hjemmesiden

Selvom det fremgår af Skov Rejsers hjemmeside, at alle klager skal ske til det tyske rejsebureau, så har det ifølge chefkonsulent hos Forbrugerrådet Tænk Vagn Jelsøe ikke været tydeligt nok, at Skov Rejser kun er en mellemmand.

- Hvis det er uklart, hvem man handler med, så må man kunne gå ud fra, at man får hjælp fra dem, og at de faktisk påtager sig det ansvar, det er at være en aftalepart, og det gør de jo ikke, siger han.

Den kritik afviser stifteren af Skov Rejser, Henrik Skov, i en mail til TV 2 Fyn. Han påpeger, at hans selskab flere steder på hjemmesiden skriver, at forbrugeren er i gang med at bestille en rejse gennem et tysk rejseselskab.

Samtidig gør han klart, at selskabet allerede er i kontakt med Sandie Thorsgaard for at hjælpe hende og familien.

- Vi har naturligvis lyttet til Sandies beretninger dernede fra, hvorfor vi også tog hotellet af vores hjemmeside med det samme samt har givet hende kompensation. Dertil har vi haft flere samtaler med vores tyske samarbejdspartner og skaffet kontakt med deres lokale guide. Alt dette fordi vi netop hjælper vores brugere og har den danske support, skriver Henrik Skov i mailen.

Der er også kunder, der har haft gode oplevelser hos Skov Rejser. På hjemmesiden Trustpilot, hvor forbrugere kan dele deres oplevelser med virksomheder, de har købt fra, har 83% af de 436 anmeldelser givet selskabet fem stjerner.