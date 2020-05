Feriekolonier reddet: - De fede oplevelser bliver der ikke ændret på

- Vi mangler virkelig nogle børn. Så kom bare.

Opfordringen til de skolesøgende børn i Odense kommer fra Foreningen Opad, som år efter år sender omkring 400 børn på sommerkoloni.

I år blev tilmeldingen imidlertid offer for coronaens nedlukning af Fyn og resten af landet. Det materiale, som hvert år sendes landede i skolernes postkasser, efter eleverne var sendt hjem.

- Så det er klart, der har har været en hel del forsinkelse i forhold til at få tilmeldinger og så videre ud på skolerne, siger Marlene Højbjerg-Rasmussen, næstformand i Foreningen Opad.

Men i den seneste fase af genåbningen af Danmark er sommerkolonierne kommet med, og det glæder Marlene Højbjerg-Rasmussen usigeligt meget:

- Jeg kan næsten ikke få armene ned. Vi er så glade for, at vi, som vi har gjort i over 100 år, selvfølgelig skal sende børn på kolonier på Fyn og på Fanø.

Årets kolonier vil blive afviklet under de samme vilkår som det øvrige genåbnede Danmark, så nu skal der instrueree personale, fortæller næstformanden.

- Men jeg er fuld af fortrøstning med, at de fede oplevelser bliver ikke ændret på.

- Det bliver bare på en lidt anden måde med mere forsigtighed, men det bliver stadigvæk skønt og solen kommer til at skinne, siger en ovenud glad Marlene Højbjerg-Rasmussen.

På nuværende tidspunkt er omkring halvdelen af de 400 pladser besat, så foreningen skal i gang med kæmpe stykke arbejde for at forsikre alle om, at selvfølgelig holder Foreningen Opad også i kolonier.

- Vi mangler virkelig nogle børn. Så kom bare, siger Marlene Højbjerg-Rasmussen.

Bliver der ikke fyldt op med børn vil det i yderste konsekvens betyde, at der vil blive aflyst hold og ansatte må sendes hjem, siger Marlene Højbjerg-Rasmussen:

- Det vil være et blødende sår i foreningens historie, så det håber jeg virkelig ikke kommer til at ske, siger Marlene Højbjerg-Rasmussen og gentager:

- De er masser af pladser. Kom, kom bare. Der bliver fuld knald på - ligesom vi har gjort i over 100 år.

