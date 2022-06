Flertal afskaffer 30 år gammelt forsvarsforbehold

Artiklen opdateres ...

Med 100 procent af stemmerne optalt er der flertal for at afskaffe Danmarks forsvarsforbehold.



66,90 har stemt ja til at afskaffe forbeholdet, mens 33,10 har stemt nej, viser data fra KMD.

Prognoserne pegede allerede tidligere onsdag aften i retning af et flertal for afskaffelse.

Et ja betyder blandt andet, at Danmark kan være fuldt med i EU's fælles sikkerheds- og forsvarssamarbejde. Danmark vil også kunne være med til at drøfte og beslutte, hvor og hvornår EU skal indsætte militære missioner.

Det endelige resultat viser en stemmedeltagelse på 65,8 procent. Det er seks procentpoint færre end ved folkeafstemningen om retsforbeholdet i 2015.

Der er trods et overvældende flertal for at afskaffe forsvarsforbeholdet ikke taget stilling til, om danske soldater skal udsendes under EU-flag.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) under en debat sent onsdag aften efter afstemningen.

- I respekt for, at det har været danskernes afgørelse i dag, så har vi ikke påbegyndt et arbejde. Der er ikke drøftelser mellem regeringen og Folketingets partier om, hvordan vi omsætter et ja eller et nej.

- Nu går det arbejde i gang, siger hun.