Første weekend uden coronarestriktioner: Travl aften for Fyns Politi

- Vi oplever, at vi er tilbage til tiden før coronarestriktionerne. I bund og grund har fredag nat været en ganske almindelig nat i bylivet, og vi kan godt mærke, at folk begynder at gå i byen igen, siger vagtchef Hans Jørgen Larsen til fyens.dk.

Lukket i halvandet år

I halvandet år har nattelivet været helt eller delvist lukket ned på grund af coronapandemien.

- Det er, som om folk har glemt, hvordan man går i byen. De skal lige finde danseskoene, og der er en del, der har fået lidt for meget at drikke, siger Hans Jørgen Larsen til nyhedsmediet.



Langt de fleste coronarestriktioner ophørte den 1. september. Dog skal du frem til 10. september fortsat skal vise coronapas på barer og diskoteker.