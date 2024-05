Folkefesten er reddet - her kan du se EM-kampe på storskærm

Den beslutning kan man mærke hos den fynske virksomhed Schmidts Radio A/S, der udlejer storskærme til arrangementer.

- Ved seneste slutrunde i 2022 var vi stort set tørlagt tre måneder før. Alt var booket. Sådan er det ikke i år. Vi har stadig mulighed for at levere, fortæller Lars Moeslund Nielsen, der ejer Schmidts Radio A/S.

Han fortæller videre, at har han kunder, som tidligere har lavet storskærmsarrangementer, der ikke kan få lov i år. Også arrangører bag større arrangementer, som gerne vil vise kampene, må takke nej, da de ikke kan få rettighed til Danmarks EM-kampe.

Flere folketingspolitikere har blandet sig i TV 2's beslutning, og siden har stationen besindet sig. I en pressemeddelelse lover TV 2's direktør, Anne Engdal Stig Christensen, at man vil se "velvilligt på større arrangementer uden for centrum af København."

I samme skriv lyder det dog også, at alle godkendelser ikke er faldet på plads endnu. Det kan få betydning for, hvem der viser Danmarks kamp mod England, og hvor mange mennesker der kan lukkes ind til et storskærmsarrangement til denne kamp.

Det kan få de kunder, der i første omgang har droppet at leje storskærm, tilbage i biksen, vurderer Lars Moeslund Nielsen. Og så er der også et andet element, der giver flere kunder, fortæller han:

- Når Danmark går videre, plejer det at eksplodere med udlejning af storskærme.



Så langt så godt. Men hvor skal man så tage hen for at se Danmarks EM-kampe, hvis man gerne vil være en del af en rød-hvid folkefest?



Det forsøger TV 2 Fyn herunder at give et overblik over. De nævnte steder er dem, som vi – og de fynske kommuner og turistkontorer – kender til.

Overblikket vil blive opdateret, efterhånden som flere arrangementer bliver meldt ud.