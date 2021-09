Forventer trafikale udfordringer: Cykelløb vender tilbage til Storebælt

Planer for løbet

I en pressemeddelse udsendt af Sund og Bælt torsdag formiddag, gør de opmærksom på de anderledes trafikforhold, der vil være på broen i forbindelse med løbet.

Her vil det stadig være muligt at køre som normalt i retningen mod Fyn og Jylland. Der vil til gengæld kun være et spor åbent i retning mod Sjælland. Her vil bilister kunne køre 80 kilometer i timen. I denne periode vil det langsomme spor og nødsporet være dedikeret til cykelløbet.

Derfor opfordrer Sund og Bælt bilister til at køre hjemmefra i god tid, og at de kører over Storebælt i tidsrummet før klokken 13 og efter klokken 20, hvor løbet er afsluttet.