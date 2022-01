Fynboerne overrasker: Jeg havde ikke regnet med så stort et fald i skader

Ud af de 50 skader har seks af dem været fyrværkeriskader – og ganske små fyrværkeriskader såsom forbrændinger og rifter i øjnene på grund af nedfaldsfyrværkeri.

Også et fald i regionen

På regionsbasis er tendensen den samme. Dér har der også været et fald i antallet af fyrværkeriskader, men det er dog skader uden for Fyns grænser, der har givet personalet på OUH lidt at arbejde med i nattens løb, og som har været nogle af de mest alvorlige.

- Vi har modtaget et par øjenskader til øjenafdelingen, og vores håndkirurg har også siddet og arbejdet på en håndskader, der kom ind fra Sjælland, men så har der ikke været mere end det, forklarer Joakim Jensen, og understreger endnu en gang.

- Jeg havde virkelig ikke regnet med så stort et fald i skader.

Den fynske befolkning begynder så småt at tage hul på årets første dag, og dét kan desværre også betyde en lille stigning i antallet af skader.

- Når folk begynder at vågne op, kan de godt opdage, at knæet eller albuen gør ondt, forklarer Joakim Jensen.