Fynboerne skal blive bedre til at fodre ænder og andet vildt

Det kan både forurene og være direkte ulovligt at fodre ænder ved søer i naturen.

Sådan lyder budskabet i en kampagne, der skal gøre fynboerne klogere på de problemer, som kan opstå, når man fodrer dyr i naturen.

- Det er en problemstilling, vi er blevet opmærksom på gennem vores tilsyn i beskyttede områder, siger Kim Walsted Knudsen, der er faglig koordinator for miljø og natur i Assens Kommune.

Bag kampagnen står alle fynske kommuner. Kommunerne har igennem en årrække oplevet en øget tendens til ulovlig fodring, som gør uoprettelig skade på naturen.

Kampagnen er først og fremmest rettet til jægere og lodsejere, der i mange tilfælde etablerer foderstationer til eksempelvis rådyr og fasaner for at hjælpe dyrene igennem vinteren.

Sådan skal du fodre vildt Fodr kun i dagtimerne og fodr ikke mere end dyrene kan nå at spise på kort tid.

Brug en fodertønde med spiral, så fodermængden kan kontrolleres.

Sørg for, at foderautomaten er rottesikker og helt tæt lukket.

Sørg for at fodre på et åbent areal, så rotter ikke kan gemme sig i krat og højt græs.

Begræns fodringen til et fladt, tørt terræn, hvor der ikke er risiko for, at foderet kan havne i vandmiljø.

Er du i tvivl, kan du altid kontakte din kommune. Kilde: Folder med info om fodring Se mere

Mange har fodret ulovligt

Ifølge kommunerne har flere borgere fodret dyr ulovligt. I henhold til miljøbeskyttelsesloven paragraf 27 må man ikke tilføre stoffer, der kan forurene vandet i søer, vandløb og andre steder. Derudover er det et stigende problem, at personer fodrer ulovligt, vurderer kommunerne. Derfor er man gået sammen om kampagnen.

- Vi ser nogle gange områder, hvor der bliver fodret rigtig meget. Vi ser også, at der er direkte fodring med korn i vandhuller, siger Kim Walsted Knudsen.

Forkert og ulovlig fodring kan betyde, at vandet modtager flere næringsstoffer. Det kan føre til en stigning i algevæksten, som har betydning for vandets iltindhold og bundplanter. I yderste konsekvens kan det betyde, at fisk og andre organismer dør, skriver kommunerne.

I flere tilfælde kan forkert fodring også føre til problemer med rotter. Derfor anbefaler kommunerne blandt andet, at man ikke bruger mere foder, end dyrene kan spise på kort tid.

Du kan også læse kommunernes folder om fodring af vildt i naturen.