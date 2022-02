Fynsk formand forlader sin post i protest over Putins angreb

- Ved at angribe Ukraine fjerner Putin hele grundlaget for det. Det kan jeg ikke stå inde for, siger Kim Frederichsen.

Den nu tidligere formand for den fynske lokalafdeling frygter, at Vladimir Putin er i gang med at genskabe Zar-Rusland. Han frygter, at den tidligere sovjetrepublik Moldova, der ligesom Ukraine heller ikke er medlem af Nato, bliver det næste.

- Jeg har dyb afsky for den russiske regering, når den siger, at Ukraine ikke har ret til at eksistere som land. Det er en fuldskala-invasion af Ukraine, han har gang i, siger Kim Frederichsen.

Eksplosioner i store dele af Ukraine

Fra tidlig torsdag morgen blev der meldt om brag og eksplosioner ved en lang række byer. Det gælder blandt andet Kiev, Kharkiv, Kramatorsk, Odessa, Berdyansk og Mariupol.



Da Sovjetunionen blev opløst i 1991, blev både Ukraine og Rusland selvstændige lande.

Rusland annekterede den ukrainske Krim-halvø i 2014, hvilket også medførte sanktioner mod verdens største land. Vesten har allerede tidligere på ugen udmeldt yderligere og mere vidtgående sanktioner.