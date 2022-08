Fynsk speedway-stjerne brækker benet i jagt på VM-billet

Den danske speedwaykører Anders Thomsen gjorde sig lørdag forhåbninger om at indløse billet til næste års VM-serie, men sådan skulle det slet ikke gå ved Grand Prix Challenge i Glasgow, hvor der var tre VM-pladser på spil.

Anders Thomsen, der også deltager i dette års VM-serie, styrtede voldsomt i lørdagens 14. heat, hvilket forårsagede en lang pause.

Efterfølgende blev den danske kører fragtet væk i en ambulance.

Landstræner Hans Nielsen fortæller til Ritzau, at Anders Thomsen har pådraget sig et åbent skinnebensbrud.

- Han er færdig med at køre for i år. Det er meget, meget ærgerligt, lyder det fra Hans Nielsen.

Aftenens program blev meget forsinket på grund af flere uheld, og det skulle tage mere end tre en halv time at fordele de tre VM-billetter.

Ingen af dem gik til danskere, da Rasmus Jensen og Michael Jepsen Jensen sluttede som henholdsvis nummer seks og syv.

Den forsvarende danmarksmester, Rasmus Jensen, vandt sit andet og tredje heat og lå da lunt i svinget, men hans sidste heats kastede kun tre point af sig, hvilket ikke var nok. Han sluttede på ti point - to for lidt til at komme i betragtning.

Michael Jepsen Jensen samlede ni point. Han startede tungt i de første tre heats, og så nyttede det intet, at han vandt sine to sidste heats.

Svenske Kim Nilsson og Daniel Bewley fra England scorede en VM-plads til næste år med deres hver 13 point, mens australske Jack Holder snuppede den sidste billet.

Danmark har Leon Madsen, Mikkel Michelsen og Anders Thomsen med i dette års VM-serie. Top-6 i den samlede stilling er sikret direkte adgang til næste års serie.

/ritzau/