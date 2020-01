Gode fynske erfaringer: Større fokus på at støtte udsendte soldaters familier

En ny indsats skal sætte større fokus på at hjælpe de pårørende til de danske soldater, som Folketinget sender ud i verdens brændprunkter.

Det fortalte den fynskvalgte forsvarsminister Trine Bramsen (S), da hun mandag formiddag besøgte veteranhjemmet i Odense.

- Vi har haft en veteranpolitik i ti år. Den har meget været rettet mod veteranerne, men der er altså behov for, at vi retter det mod familierne. Både når vi sender soldater ud i verden, skal vi have et større fokus på familierne, men også når de kommer hjem. Vi ser ofte, at veteranernes børn lider, og derfor skal vi have fokus på dem, siger den fynske forsvarsminister til TV 2/Fyn.

Som et nyt initiativ oprettes derfor med opstart 1. marts en ny landsdækkende familieenhed ved Veterancenteret. Veteraner er ikke ene om at blive påvirket af en udsendelse, og en væsentlig del af formålet med den nye familieenhed er at flytte en del af fokus fra selve soldaten og over på familierne til veteranen.

- Vi skal også have fokus på, hvad der er for et netværk omkring soldaten. Er der nogle børn, som kan få nogle mén af far eller mors udsendelse. Det, tror jeg, er vigtigt for at løfte veteranindsatsen videre, siger Trine Bramsen.

Og derfor omfatter den nye veteranindsats også en række tilbud om støtte og rådgivning til veteranens pårørende. Familieenhedens medarbejdere vil være lokalt forankrede og kan yde hurtig og direkte støtte til de pårørende, forklarer forsvarsministeren.

Netop veteranhjemmet i Odense har været med til at bekræfte det rigtige i den kommende familieenhed, mener Trine Bramsen.

- Det er faktisk noget af det, der er en kæmpe styrke ved veteranhjemmet i Odense, at man inviterer familierne indenfor, og at man har aktiviteter, som retter sig mod familierne, siger Trine Bramsen.

Veteran: På tide

Initiativet bliver taget rigtig godt imod af flere af de fynske veteraner, som TV 2/Fyn talte med mandag formiddag.

Dog mener Jon Reinecke Printzlau, der som soldat har været udsendt til både Kosovo og Afghanistan, at initiativet burde have kommet for lang tid siden.

- Det er på tide. Familien og baglandet har også brug for nogen at sparre med. De gennemgår lige så meget, som vi gør - bare på en anden måde, siger Jon Reinecke Printzlau.

Den fynske veteran forklarer, at han på mange måder føler, at familierne og netværket til de udsendte soldater lidt er blevet overladt til sig selv.

Det har dog ikke været ensbetydende med, at de pårørerende så bare har siddet med hænderne i skødet. I stedet har de selv gjort noget for at finde ligesindede.

- Der er opstået mange støttenetværk ved siden af. Men efter Veteranhjemsfonden er begyndt at gå mere ind i det - og har fokus på at det her er et fristed for både veteraner og pårørerende - så er der blevet skabt flere små netværk. Vores børn får nogen at lege med, der også har en far eller mor med nogle problemer. Min kone har også fået rigtig mange at sparre med og snakke med privat, og det har givet hende nogle værktøjer og erfaringer fra andre, siger Jon Reinecke Printzlau.