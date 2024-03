Hede drømme på Lindø - satser på megaudvidelse og 3.000 flere jobs

En af dem er Gunner Schroll, der fra toppen af Munkebo Bakke har en pragtudsigt over Odense Fjord.

- Vi bor i første række til en skønt naturområde. Nu kommer vi til at bo i første række til et industriområde, der kommer til at dække 100 hektar af fjorden. Jeg har intet imod den grønne omstilling, men det virker lidt paradoksalt, at man dårligt kan få lov til at sætte en badebro op, men godt må plastre fjorden til med industri, siger Gunner Schroll.

Han forventer, at Odense Havn kontakter lodsejerne og kompenserer dem for de gener, udvidelsen medfører.

- Det er helt sikkert, at vores hus får et værditab, og det skal man betale for, siger Gunner Schroll.

Og så forventer han, at havnen overholder miljølovgivningen.

- Vi har været plaget af støj ved flere lejligheder. Det har vi også klaget over, og det har til dels hjulpet, men nu frygter vi selvfølgelig, at det bliver værre, siger han.