Hedebølge på vej: Så varmt bliver det på Fyn

Det er med at huske rigeligt med vand de næste par dage, for der er risiko for hedebølge på Fyn og i resten af landet.

- Der venter en dag, hvor det bliver rigtig varmt. Vi kan komme op på 30 grader, siger Ellen Nybo fra TV 2 Vejret.

- Det er varmt luft, som blandt andet har ligget over Frankrig og Storbritannien, som skyder hen mod Danmark, og det kan give to rigtig varme dage: tirsdag og onsdag, fortæller hun.