Her er to kandidater fra Moderaterne enige: Lars Løkke som statsminister er urealistisk og usandsynligt

H. C. Wulff har stemt på Venstre og Kristendemokraterne og befinder sig bedst i midten af det politiske spektrum.

- Den tanke, at vi skal samarbejde hen over midten, er det vigtigste for mig. Vi har så store udfordringer, at vi har brug for at stå sammen på tværs af blokkene, siger han.

Han hjerte banker for at forbedre sundhedsvæsenet, men også for infrastruktur, innovation og iværksætteri.

- Lokalt mener jeg, at der er plads til forbedringer omkring Svendborgbanen, og erhvervspolitisk måtte vi gerne være bedre til at få større virksomheder til Svendborg.

Han så gerne, at der var plads til at beholde sit private arbejde på deltid for at bevare kontakten til "det virkelige liv", selv om man sidder på Christiansborg.

Ingen ministerambitioner

Hverken Rosa Eriksen eller H.C. Wulff har ambitioner om at få en ministerpost, selv om der er langt mellem kandidater med ministererfaring blandt Moderaterne.

- Monica Rubin, der er uddannet læge, har mere erfaring inden for sundhedsvæsenet end mig, og hun har også været med til at fastlægge vores politik på området, siger H.C. Wulff.

Rosa Eriksen mener også, det er vigtigt at klappe hesten, selv om meningsmålingerne giver partiet masser af medvind i øjeblikket.

- Det er en drøftelse, vi skal tage, når vi har stemt. Lad os væbne os med tålmodighed og se, hvad der sker, siger Rosa Eriksen.