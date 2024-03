Hjælp til fynske firmaer der vil genopbygge Ukraine

Tirsdag mødtes Dansk Industri og Jyske Banks på Hindsgavl Slot ved Middelfart for at blive klogere på, hvordan virksomheden atter kan blive aktiv på det ukrainske marked. Til mødet var også 12 ukrainske virksomheder repræsenteret.

En milliard til Ukraine-støtte

Den danske stat stiller igennem Danmarks Eksport- og Investeringsfond låne- og garantiordninger til rådighed for godt en milliard kroner, man kan søge om at få del i, hvis man vil gøre forretninger i Ukraine.

Ifølge formanden for Dansk Industri på Fyn, Poul Strandmark, har netop danske firmaer gode muligheder for at få foden inden for på det ukrainske marked.

- I Skandinavien er danske firmaer faktisk dem, der har bedst fat i det ukrainske marked. Vi er dem, der har førertrøjen på, siger Poul Strandmark.