Hjerte- og kræftoverlæger i opråb: Massivt corona-fokus kan koste liv

Coronavirus har i flere uger holdt Danmark lukket, og det har haft konsekvenser for blandt andet sundhedsvæsenet.

Nu dukker nye problemstillinger op. Fokus på covid-19 skubber andre sygdomme ud i skyggen.

På Odense Universitetshospitals lungemedicinske afdeling oplever man allerede en bekymrende tendens. Antallet af patienter, der henvises med lungekræft eller mistænkt lungekræft, er væsentligt lavere end, hvad afdelingen er vant til.

Specialeansvarlig overlæge på afdelingen Jesper Rømhild Davidsen har ikke konkrete tal, men efter de første uger efter nedlukningen af Danmark blev antallet af henvisninger reduceret til under en tredjedel.

Først nu er patienterne småt begyndt at vende tilbage.

- Men vi er slet ikke oppe på det niveau, hvor vi plejer at være, og hvor vi ved, vi plejer gennemsnitligt at ligge. Så der er en restance et eller andet sted, hvor patienter sidder derhjemme og gemmer sig med symptomer, forklarer Jesper Rømhild Davidsen.

Coronavirus kommer i vejen

Den specialeansvarlige overlæge oplever, at patienter holder sig væk, fordi der har været et enormt fokus på coronavirus. Men det er problematisk, at patienterne venter.

- Så kan éns udredning komme for sent igang. Det kan i sidste ende betyde, at man ikke får diagnosticeret sin ondartede sygdom i tide.

Manglende reaktion på symptomer kan have alvorlige konsekvenser.

- Hvis man ikke går til lægen med en eventuel alvorlig sygdom, som man ikke når at diagnosticere i tide, så kan det være, man ikke kan nå at få tilbudt den behandling, man ellers kunne, siger den specialeansvarlige overlæge og uddyber, at forsinket behandling kan være livstruende.

Derfor er det ifølge Jesper Rømhild Larsen vigtigt at gå til læge, hvis man har symptomer. Også hvis de ikke er corona-relaterede.

- Sygehuset er åbent 24-7. Det er ikke kun åbent for patienter, der har dokumenteret corona-infektion. Det er også åbent for patienter, der har alvorlige symptomer, siger han.

Bekymret for dødsfald

På Odense Universitetshospitals hjerteafdeling kan overlæge og professor i hjertemedicin Jens Flensted Lassen genkende problemet. Her ses et fald på behandling af blodpropper på 20 procent i forhold til sidste år.

- Vi ser også en tendens til, at folk kommer lidt senere ind med blodpropper, end de har gjort tidligere. Og det er risikabelt ved store blodpropper i hjertet, fordi hjertet tager skade, og man er i risiko for at dø. På den lange bane er der risiko for at få hjertesvigt, forklarer Jens Flensted Lassen.

Ligesom Jesper Rømhild Davidsen mener overlægen på hjerteafdelingen, at udviklingen er bekymrende.

- Jeg er bekymret for, at nogle dør, fordi de bliver for længe derhjemme, siger Jens Flensted Lassen.

Sundhedsmyndighederne opfordrer patienter med milde corona-symptomer at isolere sig. Det kan være problematisk for nye hjertepatienter.

- Nogle af de lette symptomer på covid-19 er også symptomer på ret alvorlige hjertesygdomme, siger Jens Flensted Lassen.

Ring til lægen

Løsningen kan ifølge Jens Flensted Lassen være information, så folk begynder at ringe 112 på trods af coronavirus.

- Systemet har masser af kapacitet til at tage sig af de alvorligt syge. Og det ville være forfærdeligt, at vi ikke får behandlet andre sygdomsgrupper, som måske har en større risiko for at dø, forklarer han.

Overlægen bakker generelt op om sundhedsmyndighedernes epidemihåndtering. Alligevel synes han udviklingen er problematisk.

- Det er et forbandet dilemma. Man kunne nok have informeret mere differentieret og gjort det tydeligt, at folk, der har andre sygdomme end infektionssygdomme, selvfølgelig skal kontakte sundhedsvæsenet, fortæller han.

Der er endnu ikke fuldt overblik over konsekvenser af det stor corona-fokus, men hjerteafdelingen er i fuld gang med at dokumentere. Hvis coronavirus blusser op igen til efteråret, kan sundhedsvæsen bedre håndtere situationen.

Symptomer

Ifølge specialeansvarlig overlæge på lungemedicinske afdeling Jesper Rømhild Davidsen og overlæge og professor i hjertemedicin Jens Flensted Lassen er der flere symptomer, man skal være opmærksom på.

For hjertepatienter er det brystsmerter og åndenød. Lungepatienter skal være opmærksomme på tiltagende hoste, nattesved, eller vægttab. Desuden skal man reagere, hvis man hoster blod op.