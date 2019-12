Højreradikal fynbo gemte bombe i altankasse

En 53-årig mand, der tidligere har været opstillet for det højreradikale parti Frit Danmark, besad et stort våben- og sprængstofarsenal igennem en årrække, fordi han ville beskytte sig mod sine modstandere.

Det forklarer den tiltalte tirsdag i Retten i Odense ved sagens første retsmøde.

Han er tiltalt for besiddelse af en rørbombe med detonator, en maskinpistol, en ældre tysk pistol, en totenschlæger og fyrværkeri med knaldeffekt.

Han erkender det meste af det - ud over maskinpistolen. Men forsvarer Klaus Ewald mener dog, at manden skal straffes i henhold til våbenloven – ikke straffeloven.

Desuden er han tiltalt for at have begået grov vold mod sin daværende kæreste, som han ifølge anklagemyndigheden sparkede i hovedet og på ryggen, mens hun var gravid.

Han er også tiltalt for at have truet med at slå tre socialrådgivere ihjel, fordi de ville fratage ham hans datter.

Det nægter han alt sammen.

Den 53-årige forklarer i retten, at han havde anskaffet sig det store våbenarsenal, så han kunne beskytte sig mod sine kritikere.

Rørbomben lå eksempelvis foran mandens hoveddør i en altankasse med ledninger ind i huset, så han kunne detonere den fra køkkenet.

- Den har ligget der helt stille og roligt. Jeg så til den på et tidspunkt, fordi jeg synes, den så lidt mistænkelig ud. Så jeg gav den en makeover og viklede julepynt rundt om kassen, så det så mere naturligt ud, fortæller han.

Manden havnede i 2007 på Fyens Stiftstidendes forside, da det kom frem, at personer, der senere blev dømt i terrorsagen fra Vollsmose i 2007, havde truet ham på livet.

Derfor besluttede han at købe våben og en skudsikker vest, så han kunne beskytte sig. Politiet ville nemlig ikke hjælp ham, forklarer han.

I 2018 besluttede han imidlertid at trappe ned for sin fremtrædende rolle i det højreradikale miljø. Derfor begyndte han i stedet at drive en pølsevogn og gemte sine våben væk i en stor højttaler i huset, da han alligevel ikke skulle bruge dem, forklarer han.

Maskinpistolen, som politiet fandt under gulvet i soveværelset, har han dog ikke selv gemt, siger han. Den tilhører den tiltaltes afdøde bedstefar, der var modstandsmand under Anden Verdenskrig. Den 53-årige bor i bedstefarens hus.

Selv om han har trappet ned for sin rolle i det højreradikale miljø, driver han stadig Facebook-siden Frit Danmark, der dog er lukket ned for tiden.

- Vi er islamkritikere, fortæller manden i retten.

Volden mod ekskæresten, som han har et barn med, skete ifølge tiltalen i både 2015 og 2018. Men det er alt sammen ”fuldstændig løgn”, forklarer manden.

Volden ville desuden stå i stærk kontrast til, at han agerede jordemoder under kvindens hjemmefødsel, som skete i soveværelset - hvor maskinpistolen lå gemt - lyder det fra manden.

Der ventes dom i sagen ved næste retsmøde 18. december.