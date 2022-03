Hvad skal man være opmærksom på, inden man åbner sit hjem for flygtninge?

Hun giver her nogle gode råd til dem, der vil åbne deres hjem for flygtninge fra Ukraine.

- Generelt skal man som familie huske, at man ikke er professionelle eller behandlere, siger Louise Schwartz.

Hav overskud

Ifølge Louise Schwartz skal man først og fremmest overveje, om man har overskuddet til at have en familie boende i sit hjem på ubestemt tid.

- Man bør sætte sig ned ved spisebordet og tage en snak i familien og få hørt alle perspektiver, siger Louise Schwartz.

- Når man inviterer andre mennesker ind til at bo i sit hjem over en længere periode, skal man gøre op med sig selv, om man som familie har overskuddet. Der vil komme nogle mennesker ind i ens hjem, som man er nødt til at tage hensyn til.

- Det kræver engagement, tid og overskud at lære en ny familie at kende.

Vær forberedt på at bryde faste rammer

Som familie kan man have mange faste rammer og rytmer, som man skal være forberedt på at skulle bryde.

- Hvis man som familie spiser på et fast tidspunkt hver dag eller ser tv på et fast tidspunkt, så kan det være, at den anden familie har helt andre måder at gøre tingene på, siger Louise Schwartz.

- Hvis man er en meget åben familie, der har rendt rundt uden tøj på, så kan man ikke pludselig gøre det mere. Der er nogle nye hensyn man skal tage.

- I virkeligheden skal man tænke det, som når man inviterer gæster ind i sit hus, som er der i længere tid.

Hertil opstiller hun følgende spørgsmål man bør overveje:

- Er I indstillet på at agere chauffør for dem?

- Er I indstillet på at lave mad til flere?

- Er I indstillet på at dele badeværelse med flere?

- Har børnene lyst til at dele deres legesager?

Ingen bagkant

Man kender ikke bagkanten for, hvor længe man skal huse en familie. Man skal være klar på, at familien potentielt skal bo i ens hjem i lang tid.

- Det ville være uordentligt at sige ja til en familie for at finde ud af 14 dage efter, at man ikke kan holde til det, og dermed sende dem ud igen, siger afdelingschefen for Traume- og Torturoverlevere i Odense.

Der er en masse fordele ved det, men der er også ulemper. Forhåbentligt er der mest på plussiden, men man skal heller ikke være urealistisk, lyder det fra Louise Schwartz.

Flere daglige gøremål

Ifølge Louise Schwartz er det vigtigt, at man gør sig nogle tanker om, hvad den kommende situation kan betyde for en selv og ens familie. Man skal være ærlig og se realistisk på minussiden.