Ukrainske flygtninge ankommet til Korinth Kro: - Det er næsten ikke til at være i

- Sent i aftes (onsdag aften, red.) ankom mormor, mor, far og ni børn her til Korinth Kro, fortæller Finn Kyhn, som er formand i foreningen Korinth Kro til TV2 Fyn.

Familien, der har taget turen til Fyn i deres minibus, kommer fra Donetsk, hvor de har drevet et børnehjem. Da familien ankom var de tydeligt berørte, og synet af varm gullaschsuppe og værelser med redte senge overvældede familien.

- Jeg oplevede en familie der nu turde tro på, at de nu kunne slappe af og samle sig. Den ene pige sagde "Jeg kan bare mærke, at det hele kribler i min krop og jeg er overvældet", fortæller Finn Kyhn.