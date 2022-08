Jane Heitmann genopstiller ikke: Vil tage lederuddannelse

Den erfarne Venstre-ordfører Jane Heitmann vil bytte Folketingets lovtekster ud med skolebøger.



Hun genopstiller ikke ved næste valg til Folketinget, og hendes næste projekt bliver at læse en MBA, der er en ledelsesuddannelse på kandidatniveau.

- Efter næsten 11 år i Folketinget er det nu tid til at prøve kræfter med nye udfordringer, skriver Jane Heitmann i et opslag på Facebook.

Jane Heitmann er blandt andet psykiatri- og ældreordfører for Venstre, og hun omtaler netop de to områder som hjertesager. Heitmann har siden 2019 desuden været formand for Sundhedsudvalget.

Venstre-politikeren har endnu ikke fastlagt, hvad hun ønsker at lave i fremtiden foruden at kaste sig over skolebøgerne.