Julemarkeder aflyst: Det er dybt mærkeligt

Årets julemarked ved Langesø er aflyst.

- Det er dybt mærkeligt. Det er en del af traditionen her på Langesø, siger Hans Berner, der er bestyrelsesformand på Langesø Gods.

Julemarkedet er aflyst på grund af forsamlingsforbuddet på 10 personer. Men det undrer Hans Berner.

På størrelse med shoppingcenter

- Selve julemarkedet kunne vi have foldet ud på mellem to og tre hektar. Det er et areal, der er på størrelse med hele Tarup Centeret, siger Hans Berner.

Han er uforstående over for, at de er nødsaget til at aflyse det traditionsrige julemarked. Han mener, at de sagtens kunne have holdt årets julemarked og samtidig overholdt regler om afstand.

Dog respekterer han udmeldingen, selvom han ikke er enig i udfaldet.

- Det er sådan, det må være. Men der er også noget, der hedder sund fornuft.