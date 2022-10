Kamp om lygtepælene: - Det går altid vildt for sig

Stiger, plakater og strips. Det handler om timing og de bedste pladser.

Selvom det er flere dage siden statsminister Mette Frederiksen udskrev valg, er det først fra lørdag klokken 12, man må tage det mest klassiske reklamemiddel i brug, valgplakaterne.

Derfor har der været god tid til at planlægge strategier for hvordan man får de bedste pladser til sine budskaber, selvom de eftertragtede steder er stadig de samme.

- Det har ikke ændret hvor vi vil hen. Det har vi haft en meget god ide om fra start, siger Jonas Hulgaard Amundsen, der er kandidat for SF.

Derfor handler det om at være klar når klokken slår 12. Jonas Hulgaard Amundsen stillede op til kommunalvalget i Middelfart, men det er første gang han skal op i lygtepælene i Odense.

- Det går altid vildt for sig, men det er måske lidt vildere herinde i Odense, sigerJonas Hulgaard Amundsen.

Vigtigheden af plakaternes placering er ikke at tage fejl af. Men det betyder ikke at Venstre kandidaten Pia Offer Madsen selv har fat i strips og plakater.

For mange kandidater i de store partier bruger i stedet dagen på at være ude og se vælgerne i øjnene. Mens baglandet sørger for at de bedste lygtepæle ikke går til de forkerte kandidater.

- Jeg er meget privilegeret, der er mange fra Venstre, i min familie og venner der bakker op om mig og gerne vil hjælpe mig op i lygtepælene og ind i folketinget, fortæller Pia Offer Madsen, Venstre.

Pia Offer Madsen er derfor meget sikker på at det nok skal gå godt.

- Vi mødtes til morgenbrød i dag, hvor jeg kunne fornemme en virkelig god stemming og selvfølgelig en stor lettelsen for vejret idag, siger Pia Offer Madsen, Venstre.

