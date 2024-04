Kasketroderi: Minkavlere fyres men fortsætter i kommissioner

Fredag morgen indgik regeringen og aftalepartierne bag minkerstatningen at fjerne minkavlerne fra de kommissioner, der beslutter, hvad minkavlere skal have i erstatning.

Det går blandt andet ud over Martin From, formand for de fynske pelsavlere.

Han har været kommissionsmedlem og været med til at dele erstatninger ud til andre minkavlere.

Han kalder "fyringen" for noget pjat

- Der bliver lavet et stort problem ud af noget, som ikke er et problem, men det er jo så desværre sådan, det går nogle gange, siger Martin From.

Også personer med tilknytning til branchen må ikke længere sidde i erstatnings- og taksationskommissionerne.

- Det gør vi simpelthen for at undgå den mistanke, der har været om inhabilitet, sagde fødevareminister Jacob Jensen (V) på et kort pressemøde fredag morgen.

Han henviste til de skøre sager, der har været fremme i medierne.

Har selv indflydelse

Ændringen kommer, efter at mediet Zetland i en række historier har beskrevet, hvordan minkavlerne selv har indflydelse på andre avleres erstatningssager.

En gennemgang af 27 afgørelser, som mediet Zetland har lavet, har vist, at minkavlerne udgør den største faggruppe i de kommissioner, der har til opgave at afgøre, hvilken erstatning minkavlere skal have.

Samme medie har oplyst, at en konsulentrapport fra Ernst & Young - bestilt af Minksekretariatet - fastslår, at den pris minkavlerne får i erstatning per minkskind er 99 kroner for højt.

Ses der bort fra de uafhængige formænd, er syv ud af ti kommissionsmedlemmer ifølge Zetland indstillet af enten minkbranchen eller Landbrug & Fødevarer.

Heriblandt er en række minkavlere, som selv venter på, at deres egne erstatningssager afgøres. Dette har skabt undren blandt en række af Folketingets partier.

- Der er fem i en kommission, og der har været en til to minkavlere i kommissionerne, så vi er jo stadigvæk i mindretal. Vi har sådan set bare skullet sørge for, at der var nogen i kommissionen, der har forstand på minkavl og kan sætte værdi på det, siger Martin From.

- I de kommissioner, jeg har været med i, er vi minkavlere slet ikke blevet hørt, siger Martin From, der kun nåede at være med til et møde i kommissionen.

I dag sendte minksekretariatet besked ud til alle kommissionsmedlemmerne om at fortsætte som hidtil, indtil der ligger en ny bekendtgørelse og retningslinjer for, hvordan kommissionerne skal sammensættes.

- Men jeg regner da ikke med, at man afsætter dommerne, siger Martin From.