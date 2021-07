Keeperprofil bliver gerne i OB trods rygter om skifte

- Det er altid dejligt, at der er anerkendelse fra andre klubber, men jeg er glad i OB og kan lide at være her, siger Oliver Christensen, der dog drømmer om et fremtidigt udlandsskifte.

- Det er klart, at på et eller andet tidspunkt skal jeg videre. Jeg har jo ikke en livstidskontrakt i OB, og når tingene passer sammen, vil jeg gerne til udlandet.

Tilfreds i OB

Skulle udlandsskiftet ikke blive til noget denne sommer, bliver målmanden gerne i OB.

- Jeg ville ikke have noget imod at blive her, efter transfervinduet lukker. Vi har fået en god start, og der sker mange spændende ting i OB.

- Om det bliver i det her transfervindue, næste transfervindue eller næste transfervindue igen, er svært at sige.

- Jeg er tilfreds i OB, og jeg har slet ikke travlt med at komme væk, siger Oliver Christensen.