Langt om længe: Hasselmus set på hasselmusbroen

- Vi har 28 datoer, hvor vi har optaget hasselmus. Hvorvidt det er den samme, kan vi ikke sige noget om, men to forskellige kameraer har optaget hasselmusen.

Ikke overrasket

Seniorforskeren glæder sig over, at man nu kan bevise, at musen bruger broen. Han er dog ikke overrasket.

- Det er jo interessant, fordi der har været så meget snak om den der faunapassage. Der har manglet det der endegyldige bevis på, at den bruger den. Jeg har hele tiden været meget sikker på, at den vilde bruge den, men det er jo altid rart at have beviset, siger Thomas Bjørneboe Berg.