Magtfulde fynboer gennem tiden: Kun en regering har været uden ministre fra Fyn

I ni ud af de ti seneste regeringsperioder har mindst én fynbo fået en ministerpost.

Torsdag får Danmark en ny regering, og dermed begynder spekulationerne også så småt at spire om, hvem af de fynske politikere der formår at trække en af de magtfulde ministertaburetter til sig.

Det er dog svært at komme med et kvalificeret bud på, om nogle af de erfarne fynske ministre genvinder deres plads for bordenden, eller om de må give pladsen videre til en konkurrent - eller måske et helt ubeskrevet blad.

Meget er nemlig anderledes i forhandlingerne på Marienborg i disse dage. Ikke siden Anker Jørgensen og hans SV-regering i 1978, har Socialdemokratiet og Venstre arbejdet sammen i en regering.



En ting er dog sikkert. Der er mange om buddet, og ikke alle tidligere ministre i den socialdemokratiske regering kan få deres taburet igen, eftersom Socialdemokratiet nu højst sandsynligt skal deles med andre partier om posterne.

Kun én regering uden fynbo

Inden for de seneste 20 år, er det kun Lars Løkke Rasmussens VK-regering i slutnullerne, der ikke har haft en fynsk minister i regeringen.