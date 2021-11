Mange brevstemmer og corona-hensyn: Flere fynboer har stemt tidligere på dagen

- Det tror jeg er en kombination af en generel udvikling i antallet af brevstemmer, og så den aktuelle situation med corona har givet det et helt andet fokus. Der er meget mere opmærksomhed på at brevstemme, og vi har også kommunikeret mere om det, ligesom statsministeren har nævnt det på et pressemøde. Og så har vi i år også udvidet åbningsstederne og antal steder, man kunne brevstemme, siger Steen Møller, der er stabschef og ansvarlig for afvikling af valget i Middelfart Kommune.

Flere fremmødte midt på dagen

På Vestre Skole i Middelfart mærker de også, at der har været flere for at stemme i det tidsrum, som såvel statsministeren og myndighederne har anbefalet, altså mellem klokken 10 og 15.