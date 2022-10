Masser af varme går til spilde: Overskudsvarme fra virksomheder bremses af bureaukrati

Problemet er bare, at stramme regler gør det svært. I hvert fald ifølge udviklingschef Kim Winther:

- Mange af de gode intentioner, som politikerne har, de bliver tabt, når de går gennem lovmaskinen i embedsværket. Så bliver det bureaukratisk, så bliver der indført lofter, så bliver der indført dobbeltregulering, som gør det utroligt vanskeligt for os, siger Kim Winther.

Rambøll: Bureaukratiske snubletråde bør fjernes

Rambøll bekræfter, at der er en række bureaukratiske snubletråde, der bremser en ellers positiv udvikling i udnyttelsen af overskudsvarme.

- En af snubletrådene vedrørende udnyttelse af overskudsvarme fra spildevand er, at hvis spildevandsselskabet og fjernvarmeselskabet er to forskellige selskaber, så er det eneste incitament for spildevandsselskabet CO2-gevinsten. Fjernvarmeselskabet skal være indstillet på at bære investerings- og driftsomkostningerne og overlade CO2-gevinsten til spildevandsselskabet, forklarer Tina Kramer Kristensen, direktør for Energy Systems i Rambøll.

Samtidig sætter et uheldigt administreret prisloft en stopper for udviklingen, påpeger Kim Winther fra Fjernvarme Fyn.

- Når vi skal ud og prissætte varmen, så bliver der lagt loft på. Det loft vil man egentlig gerne have på selve overskudsvarmen. Men når vi laver fjernvarme ud af den, lægger man så loft på. Det er altså svært at arbejde med.

Konkrete forslag til politisk handling

Som konstruktive forslag til, hvad politikerne kan gøre, nævner flere aktører en mere gennemtænkt rammeplanlægning. Hvis det skal være rentabelt at udnytte overskudsvarmen fra industri, erhverv, renseanlæg, vandværker og nye datacentre, skal tingene placeres tæt på et fjernvarmenet. Ansvaret for den planlægning ligger hos politikerne.



Der er også et stort ønske om bedre planlægning, når det gælder det store uudnyttede potentiale for fjernkøling, for eksempel i Odense. Her har man på Nyt OUH valgt at annullere udbuddet for fjernkøling og i stedet udbyde en traditionel køleentreprise.



Dansk Industri anbefaler sammen med Rambøll, at der fra politisk side tages initiativ til at etablere en taskforce, som vil kunne sikre, at der sker en bedre koordination mellem myndighederne.

I mange tilfælde vil der være brug for vejledning, så virksomheder, fjernvarmeselskaber og kommuner kan finde rundt i reglerne, lyder det fra Dansk Industri.

En del virksomheder er parate til at forære overskudsvarmen væk. I det tilfælde kan det også være nødvendigt at lempe reglerne. Dansk Industri og Rambøll anbefaler, at disse virksomheder for eksempel slipper for besværet med at blive certificeret.

Hos Fjernvarme Fyn håber man, at politikerne vil være klar til at rydde op i bureaukratiet og at justere fokus hos embedsmændene.

- Man burde sætte de embedsfolk til at lave noget andet. Måske skulle de i stedet hjælpe os med de her løsninger, siger Kim Winther.