Mere vinterligt vejr på vej efter grå weekend

- Der er dårligere chancer for at få et kig til solen søndag end lørdag. Temperaturen er fra morgenstunden to-tre grader, det er skyet og med perioder med småregn, siger Andreas Nyholm fra TV 2 Vejret.

- Det kan godt være, det kan gå over i noget slud kortvarigt, men jeg tror ikke, I skal drømme om tøsne. Det er nok lige for mildt til det endnu, fortsætter han.

Vinterligt vejr i december

I næste uge, hvor vi går ind i december og vinteren, bliver det køligere, og så kan der sagtens være noget hvidt på vej.

- Kigger vi frem i den nye uge, går vi lidt mere vinterligt nedbør i møde, siger Andreas Nyholm.

Efter et par solrige, men kolde dage i starten af ugen kan der midt og sidst på ugen være hvid nedbør.

- Onsdag kan det starte ud med slud, men som går over i regn, siger Andreas Nyholm.