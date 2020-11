Mink-skandale: Fynske politikere forsvarer udskældt minister

Siden fødevareminister Mogens Jensen (S) beordrede alle danske mink slået ned uden at have lovhjemmel til det, er kritikken haglet ned over ham.

Onsdag klokken 13 er han således indkaldt til samråd af flere medlemmer af Folketingets blå fløj. Flere af landets politiske kommentatorer og lederskribenter mener, at Mogens Jensen meget vel kan være færdig som minister, når samrådet slutter.

I Nyborg Kommune sidder ejerne af 11 minkfarme og følger med i sagens udvikling. Det samme gør kommunens 2. viceborgmester Vibeke Ejlertsen.

Hun kalder situationen frygtelig for landets minkavlere, men hun mener også, at samrådet er en hetz fra blå blok.

- Jeg synes, vi har en oppossion, som forsøger at benytte enhver lejlighed til at pege fingre. Det er frygteligt. Det virker som en hetz, og det er meget uklædeligt, fortæller Vibeke Ejlertsen til TV 2 Fyn.

Famler i ukendt land

Uanset, hvad Mogens Jensen havde gjort, føler hun sig overbevist om, at de blå partier ville være klar med kritikken.

Byrådsmedlem i Nyborg Kommune Vibeke Ejlertsen (S), byrådsmedlem i Assens Kommune Finn Viberg Brunse (S) og byrådsmedlem i Middelfart Kommune Lars Vigsø (S) støtter fødevareminister Mogens Jensen (S).

- Jeg synes, vi fra starten har fået at vide, at vi kommer til at begå nogle fejl, fordi vi er i ukendt land. Det er medvirkende til, at man nogen gange kommer til at reagere for hurtigt eller langsomt. Hvis mutationen i virkeligheden spredte sig hurtigt, ville man også pege på Mogens Jensen, hvis han ikke gjorde noget, siger Vibeke Ejlertsen.

- Hvis man har fået henvisninger til, at mutationen er farlig, tænker jeg, at jeg ville have reageret på samme måde, siger hun.

En uheldig og klodset sag

Ingen af de fynske socialdemokrater, TV 2 Fyn har talt med, ønsker at svare entydigt på, om fødevareministeren efter deres mening kan blive i stolen.

- Det er en meget uheldig og klodset sag - det kan vi blive enige om - men jeg vil ikke være dommer overfor, om han skal gå af eller ej. Han kan vel ikke lægge sig mere ned, end han allerede har gjort, siger Lars Vigsø, medlem af beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget i Middelfart Kommune.

I Middelfart Kommune er der seks minkfarme, og Lars Vigsø mener godt, at han kan forsvare ministerens beslutning om at slå dem alle ned - og at han bliver siddende som minister.

- Det kan jeg kun gøre, fordi det er et sundhedsspørgsmål. Ellers er det jo svært at retfærdiggøre, at man trækker tæppet væk under et helt erhverv, siger han.

Hvad vidste ministeren?

Finn Viberg Brunse, formand for Beskæftigelse, Erhverv og Kultur i Assens Kommune, der har fem minkfarme, mener, at ministerens eventuelle afgang må afhænge af, om ministeren allerede vidste, han ikke havde lovhjemmel, da han beordrede aflivningen af de 17 millioner danske mink.

Den 9. november blev samtlige af landets mink beordret aflivet. Det skete på et digital pressemøde, hvor både fødevareminister Mogens Jensen (S) og statminister Mette Frederiksen (S) gjorde det klart, at ingen mink - hverken raske eller syge - kunne overleve af frygt for virusmutation. Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson/Ritzau Scanpix

- Det må helt og holdent afgøres ud fra den redegørelse, der kan komme. Hvor meget folkesundheden vægtede i forhold til nødværge, hvor man var nødt til at træffe en hurtig beslutning, siger Finn Viberg Brunse.

Han forventer en redegørelse til Folketinget snarest muligt, der klarlægger hele hændelsesforkøbet.

Til gengæld tror han på, at ministeren får tilgivelse, hvis han bliver siddende.

- Folkesundheden og det at få stoppet smitten tæller rigtig, rigtig meget. Hvis det er det gode resultatet af det her, er det min opfattelse, at tilliden til, at det var den rigtige beslutning, være til stede blandt rigtig mange. Men jeg forstår godt, at erhvervet selvfølgelig er i chok, fortæller han.

Fødevareminister Mogens Jensen kaldes i samråd af Erling Bonnesen (V), Thomas Danielsen (V), Lise Bech (DF), René Christensen (DF), Per Larsen (KF), Peter Seier Christensen (NB) og Henrik Dahl (LA).