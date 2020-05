Næste fase af genåbningen på plads: Bl.a. efterskoler og de store klasser begynder mandag

Regeringen og Folketingets partier er torsdag eftermiddag blevet enige om en plan for den næste fase af genåbning af Danmark. Det erfarer TV2.

Ifølge TV2's oplysninger er partierne enige om, at blandt andet følgende atter får lov at åbne:

Butikker

Restauranter og caféer

Folkeskolen for de største klasser

Efterskolerne

Statsminister Mette Frederiksen har tidligere annonceret, at anden fase af genåbningen ville ske fra den 11. maj, men ifølge TV2's kilder bliver det for skolerne og efterskolernes vedkommende først gradvist fra den 18. maj, når de sundhedsfaglige retningslinjer er på plads.

Butikker og storcentre kan derimod åbne fra på mandag, såfremt de lever op til de sundsfaglige retningslinjer.

Retningslinjerne får Sundhedsstyrelsen ansvaret for at udforme.

Muligt at åbne meget

Aftalen er faldet på plads, efter at Statens Serum Institut onsdag offentliggjorde en rapport, der omend med en betydelig usikkerhed viste, at det er muligt at åbne en ganske stor del af samfundet op, uden at antallet af indlagte og intensivpatienter vil stige væsentligt.

Det kræver dog, at danskerne fortsætter med at holde afstand, vaske hænder og spritte af.

Foruden aftalen om genåbningens fase to har statsminister Mette Frederiksen (S) tidligere proklameret, at der torsdag også skal forhandles om en plan for, hvad der skal med i øvrige genåbningsfaser.

Ifølge TV2's oplysninger fortsætter drøftelserne om det i statsministerens bolig på Marienborg torsdag aften.

