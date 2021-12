Natteliv gruer for anbefalinger: - Det er klart det værste, der kan ske

Tjekker allerede coronapas

På den britiske pub i Odense gør de meget ud af at tjekke coronapas, fortæller ejer Steven Carpenter. Samtidig bliver bartenderne testet. Derfor ærgrer det ham endnu mere, at endnu en nedlukning kan være nødvendig, da seneste nedlukning var hård for pubben.

- Vi kæmpede rigtig meget og overlevede. Vi kan sagtens overleve (endnu en nedlukning, red.), men vi skal bruge mange penge på det. Vi skal bruge det hele på at overleve igen, siger han.