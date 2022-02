Nu siger Fyn farvel til restriktionerne: - Det er dejligt

Hos frisøren by Hartmann i Ringe er indehaver Louise Hartmann også glad for, at det er slut med mundbind.

- Når kunderne kommer ind her, så kan jeg mærke, at det er ren glæde. Der er ikke noget utryghed eller noget. Jeg kan rent faktisk se, at de smiler. De kommer ind og siger hej, og vi skal ikke stå og bede om følsomme oplysninger og telefoner og så videre, siger hun.

- Jeg ved godt, det har været en sikkerhed for vores skyld, men man kunne jo lige så godt have fået det på vejen herop. Så for mig er det dejligt.

Venter på reaktionen

I løbet af de seneste to år har der på skift været blandt andet krav om mundbind, forbud mod udskænkning af alkohol efter klokken 22, krav om coronapas, afstandskrav og nedlukninger.



De mange restriktioner står nok klart i erindringen for de fleste, men indehaverne af henholdsvis Café Biografen og Froggys er spændte på, hvor klart.

- Det næste vi skal finde ud af er, hvor skræmte folk er blevet af det her massive bombardement af virus og artikler. Vi håber, at folk hurtigt er trygge ved at se mennesker igen, siger Jørgen Brochorst Christensen.