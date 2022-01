Se tal for dit sogn: Lille stigning i smitten på Fyn

Der har været en lille stigning i antallet af smittede på Fyn fra søndag til mandag.

Det viser de seneste tal fra Statens Serum Institut.

Smittetallene for de enkelte kommuner opgøres over en uge. I de ti fynske kommuner er der set over syv dage fundet 26.515 smittetilfælde i alt. Dermed er tallet lidt højere, end det var søndag, hvor det lå på 26.394.