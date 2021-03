Ny bevægelse på vej: - Vi har at gøre med en reel frygt for at gå alene

En 33-årig kvinde forsvandt onsdag den 3. marts i London, da hun var på vej hjem til fods. I sidste uge blev hun fundet død i en skov udenfor London.

Det er noget, kvinder har levet med i mange år Henriette Laursen, direktør, Kvindfo

Og kvindens død har sat en større bevægelse i gang. En bevægelse, hvor et simpelt billede af en sms-besked er omdrejningspunktet.

I beskeden står der "Text me when you get home xx" altså "Skriv til mig, når du er kommet hjem" - og det sætter fokus på kvinders utryghed ved at færdes alene om aftenen og natten.

Og bevægelsen har altså spredt sig fra London og Danmark, og har nu også ramt Fyn. Det mener i hvert fald Henriette Laursen, der er direktør i Kvindfo - et videnscenter for køn, ligestilling og mangfoldighed.

- Den her bevægelse ligger i kølvandet på #Metoo-bevægelsen. Men hvor #Metoo-bevægelsen handlede om uønsket, seksuel opmærksomhed på arbejdspladserne, har den her nye bevægelse fokus på den frygt, kvinder kan have ved at gå alene om aftenen, siger Henriette Laursen til TV 2 Fyn.

Læs også Seriekrænker på spil? - Vil du ikke sutte min pik?

Henriette Laursen fortæller i den forbindelse, at ligesom krænkelser på arbejdspladserne har fundet sted i mange år, har også kvinders frygt i nattelivet eksisteret længe.

- Det er noget, kvinder har levet med i mange år. Vi har bare helt glemt at fortælle mændene, at det er sådan, vi har det, siger hun.

Danmark har reelt problem

Den nye bevægelse, som Henriette Laursen kalder den, handler altså i høj grad om den utryghed, kvinder kan føle, når de færdes alene om aftenen.

Flere kvinder fortæller i den forbindelse til TV 2 Fyn, at det er kotume at ringe op til en ven, eller at have nøglebundtet klar mellem fingrene i lommen, hvis man færdes alene.

- Man skal passe på med bare at kategorisere det som en urtyghed, der ikke har noget i sig. For det kommer sig af en samling mindre oplevelser, der hober sig op. Der er tale om en reel frygt for at færdes alene, siger Henriette Laursen.

Læs også Unge kvinder føler sig utrygge om aftenen: - Jeg frygter at blive rørt ved eller antastet

Dirketøren for Kvindfo mener desuden, at vi i Danmark står med et reelt problem, som man bør tage mere fat på.

- Jeg tror, at jeg ville starte med at øge opmærksomheden på byplanlægningen. Det er små ting som ekstra lys på stierne, der kan være meget tryghedsskabende. Så det er et godt sted at starte, siger Henriette Laursen.