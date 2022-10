Nye regler på vej: Fiskere på Fyn er misundelige på minkavlerne

TV 2 Fyn har før fortalt om fiskernes reaktion på det kommende forbud, som de kaldte for både uforskammet og groft.

Fisker er chokeret

En af de fiskere, der ikke kan se frem til en kompensation for sit mistede erhverv, er Jens Henriksen, der hovedsageligt fisker fra Nyborg Havn.

- Jeg er chokeret. Jeg ved ikke, hvad jeg skal tænke. Og jeg står ikke og kigger ind i en kompensation eller noget, der ligner. Konsekvensen for mig vil være, at jeg skal se mig om efter noget andet at give mig til, siger Jens Henriksen.

Selvom det kun er 5,7 procent af det samlede danske farvand, hvor det snart er slut med trawlfiskeri, er det 100 procent af det område, Jens Henriksen fisker i.

Derfor er det frustrerende for ham ikke at kunne se frem til en kompensation.

- Jeg er skuffet over, at man som politiker ikke har tænkt tanken: "Hvad skal der ske med de mennesker, der faktisk bliver berørt af det her?", siger Jens Henriksen.

Derfor synes trawlfiskeren, at det er prisværdigt, at Rasmus Helveg Petersen (RV), hvis parti står bag aftalen, kommer ud og møder fiskerne ansigt til ansigt.

- Det gør et stort indtryk. Det er også derfor, jeg tog imod invitationen. Jeg vil gerne høre, hvordan det ser ud fra kajen, når vi har lavet nogle regler og beslutninger. For det er i sidste ende sådan, man skal bedømme det.

- Det er spændende at høre deres perspektiv, men også overraskende. Jeg har hele tiden haft inde i hovedet, at når vi forbyder trawlfiskeri, så skal der også være en kompensation. Men nu siger de, at den ikke passer på alle fiskerne her på havnen, og det overrasker mig ærligt talt, siger Rasmus Helveg Petersen.

