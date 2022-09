OB i krise: Hvorfor bliver du ved med at gå på stadion?

OB er jo øens hold. Det har jeg på sin vis altid vidst.

Men selvom jeg er opvokset på Østfyn, har jeg aldrig rigtig overvejet, hvad det egentlig betyder for rigtig mange fynboer.

Men en søndag i august var jeg for første gang på Odense Stadion, og mens jeg proppede mig med pølsemix, drak en Odense Classic på fad og forsøgte at følge med i de mange slagsange (min yndlings er klart ”Kom alle mand”), mærkede jeg lidt af det, som fodbold kan.

Selv om jeg, hvis jeg skal være helt ærlig, er en smule ligeglad med kampenes resultater, så er jeg allerede utrolig stor fan af stemningen, fællesskabet – og længden på køen til pølsemix.

Men det er stadig lidt svært for mig at forstå, hvordan man kan bruge så mange weekender på at heppe på sit hold, og hvordan slagsangene kan synges så højt, når OB ikke har været i nærheden af toppen af i Superligaen de seneste ti år.

Så jeg kalder på alle OB-fans, gør en ny stadion-fan klogere. Hvordan er det at være OB-fan for tiden, hvorfor bliver du ved med at tage på stadion (hvis du altså overhovedet gør det i denne tid...), og hvad betyder øens hold for dig?