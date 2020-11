Sønderjyske fører Superligaen. OB tabte deres seneste kamp med 3-1 til Brøndby. Men på trods af formstærke Sønderjyske, så har OB’s Ryan Johnson Laursen stor tro på holdets evner.

- Det bliver en tæt kamp mod et hold, der er i form lige nu. Men jeg synes, at vi har brugt pausen på at samle os og finde ny energi, siger han til OB’s hjemmeside.

- Vi kommer ud med stor tro på, at vi kan vinde over dem, siger Ryan Johnson Laursen.