OB skal spille kamp mod Assens FC

OB-spillerne holder sommerferie, efter at superligaholdet i sidste afgørende playoffkamp missede muligheden for at spille europæisk sæson i den kommende sæson.

Når spillerne er tilbage fra ferie tirsdag den 18. august, venter spillerne en række træningskampe, inden Superligaen igen går i gang.

Sommerens første træningskamp bliver mod et lokalt hold. OB møder Assens FC i anledning af den vestfynske klubs 50-års jubilæum. Kampen spilles søndag den 23. august klokken 12 i Assens.

Sommerens træningskampe Søndag den 23. august kl. 12.00: Assens FC - OB

​​​​Torsdag den 27. august kl. 11.00: OB - AC Horsens

Mandag den 31. august kl. 15.00: OB – Brøndby IF

Fredag den 4. september kl. 15.00: AaB - OB

Mandag den 7. september kl. 19.15: OB - FC Midtjylland Kilde: OB

Brøndby-kamp på Odense Stadion

Derudover spiller OB også træningskampe mod AC Horsens i Ådalen samt mod Brøndby på Odense Stadion. Af de to hjemmekampe er det kun kampen mod Brøndby, at tilskuere vil få adgang som følge af covid-19-retningslinjerne.

- Det vil kræve sæsonkort at se træningskampen mod Brøndby IF, og alle sæsonkortholdere vil derfor modtage nærmere info om kampen og arrangementet, oplyser OB.

Senere spiller OB også træningskampe mod AaB og FC Midtjylland, inden Superligaen starter igen 13. september. Kampen mod FC Midtjylland spilles i Slagelse, og under kampen skal videodommerteknologien VAR testes.