Omskifteligt efterårsvejr i weekenden

Der er for alvor lagt op til en weekend i efterårets tegn, og danskerne kan se frem til både lidt sol og måske endda skybrud.

Det siger DMI's vagthavende meteorolog fredag, Trine Pedersen.

Fredag morgen er allerede gået i gang på våd facon, siger hun.

- Hvis vi tager fredag morgen med, så er weekenden startet lidt vådt. Vi er blevet passeret af et gedigent regnvejr fra syd, og det ligger nu hen over den nordlige halvdel af Jylland og Sjælland, siger Trine Pedersen.

Der kan altså komme kraftigt regnvejr med torden op ad dagen.

- Jeg har et risiko (risikovarsel, red.) ude på, at de her byger kan blive så kraftige, at der kan gå skybrud i dem i eftermiddagstimerne, siger Trine Pedersen.

Skybrud er, når der falder mindst 15 millimeter regn på højst en halv time.

Solrig søndag

Og bygerne fortsætter lørdag, regner Trine Pedersen med, omend der også kan blive lidt bedre plads til solen og i endnu højere grad søndag.

Dagtemperaturerne kommer i weekenden til at ligge mellem 14 og 19 grader, mens det kommer til at ligge mellem 10 og 15 grader om natten.

- Så ikke den helt store forskel mellem dag og nat, men det er vel også meget typisk her i efteråret, siger Trine Pedersen.

Det noget regnfulde vejr skyldes et større lavtryk, som længe har ligget ved De Britiske Øer og nu bevæger sig øst på ind over Danmark.

Det lunefulde efterårsvejr giver måske ikke anledning til vejrmæssig optimisme, men det er endnu ikke umuligt, at sommervejret kan gøre et kort comeback, som det før er set i september.

- Efter weekenden kunne det godt være, at vi får en periode med tørvejr og lidt sommerligt - eller i hvert fald lidt bedre - vejr, siger Trine Pedersen.