OUH indhenter pukkel: Sascha blev endelig opereret i knæet

For to år siden sprang Sascha Rosenlyst Hansens ledbånd i knæet, og hun blev derfor opereret.

Nu har jeg udsigt til at få en normal hverdag igen, og det vil øge min livskvalitet utroligt meget Sascha Rosenlyst Hansen, pædagogmedhjælper, Middelfart

Selvom operationen var vellykket, så sprang hendes ledbånd igen i 2020 på grund af nogle medfødte skavanker. Hun skulle derfor opereres igen den 31. marts. Men den operation blev udsat på grund af coronavirus.

- Først blev operationen rykket til den 3. april, men den besked blev hurtigt ændret til, at jeg ikke kunne få noget af vide før i slutningen af juni, fortæller Sascha Rosenlyst Hansen til TV 2/Fyn og fortsætter:

Efter et opkald til Svendborg Sygehus blev der til gengæld sat skub i operationen. Allerede den 5. maj blev Sascha Rosenlyst Hansen opereret i knæet.

Og hun er ikke den eneste, som i uge 18 og uge 19 har fået gennemført en ellers udskudt operation.

Der er nemlig nu for alvor kommet gang i operationerne på OUH, efter behandling af patienter med coronavirus indtil nu har været det største fokus.

Læs også På trods af genåbning: Egeskov Slot mangler besøgende

Kan få en normal hverdag igen

Sascha Rosenlyst Hansens operation betyder, at hun nu kan se frem mod en mere normal hverdag, hvor hun kan lege med sin datter og dyrke motion igen.

- Jeg kan komme videre nu. Nu er der udsigt til, at jeg igen kan passe mit arbejde uden at have smerter, og jeg kan være der for min datter og på et tidspunkt begynde at dyrke sport igen, siger Sascha Rosenlyst Hansen.

Læs også Fynske attraktioner åbner: - Vi glæder os enormt meget

Hvis ikke hun var blevet opereret, så kunne det i sidste ende have betydet, at hun måtte sygemelde sig fra sit arbejde.

Det må være frustrerende for dem, der stadig ikke ved, hvornår de kan blive opereret Sascha Rosenlyst Hansen, pædagogmedhjælper, Middelfart

- Jeg kunne ikke holde til at stå op for længe ad gangen og gå så meget, som jeg gør på mit arbejde. Jeg havde heller ikke mulighed for at lege med min datter, for jeg kan ikke løbe over til hende. Jeg kan ikke sidde på jorden og lege, og jeg kan ikke hoppe på trampolinen med hende, siger Sascha Rosenlyst Hansen og fortsætter:

- Men nu har jeg udsigt til at få en normal hverdag igen, og det vil øge min livskvalitet utroligt meget.

Sascha ser nu frem til en mere normal hverdag, hvor hun kan gå uden sine krykker. Foto: Masoud Jafari Pouia

Indhenter pukkel af operationer

På Odense Universitetshospital er der lavet 70 procent af de knæoperationer i uge 18 og 19, som man lavede samme uge sidste år. For hofteoperationer og brokoperationer ligger tallene på henholdsvis 85 og 87 procent.

Det betyder dog, at der stadig er en række patienter, der vente på en operation.

- Det må være frustrerende for dem, der stadig ikke ved, hvornår de kan blive opereret. Jeg har selv været i situationen frem til jeg fik min operation, så jeg kan godt sætte mig ind i folks frustrationer, siger Sascha Rosenlyst Hansen.