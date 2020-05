Mange fynske attraktioner var i første omgang kede af at skulle vente helt til 8. juni, før end der kunne åbnes som en del af regeringens fase tre for genåbningen af landet. Onsdag aften kunne regeringen dog melde ud af at den igangværende fase to udvides, så den nu omfatter kulturaktiviteter som akvarier, museer og zoologiske haver.

Denne udmelding skaber glæde ved Naturama i Svendborg og Fjord&Bælt i Kerteminde.

- Vi glæder os enormt meget. I den periode, hvor vi har haft lukket, har vi planlagt premierer på udstillinger, som så ikke var mulige, da landet lukkede, fortæller Mads Dirckinck-Holmfeld, som er kommunkationsleder ved de to museer og tilføjer:

- Vi åbner med nyheder og planlagte udstillinger.

Ensrettede oplevelser

Fjord&Bælt åbner dørene op tirsdag 26. maj for de første gæster i næsten tre måneder, og det har krævet forberedelser at kunne opfylde opfordringerne fra Sundhedsstyrelsen. Indendørs vil der blive en ensrettet rute blandt akvarier og udstilinger.

- Flere af broerne åbnes udendørs til fodringer af sælerne og marsvinene, og kommer der mange gæster, åbner vi en udgang mere, så ind- og udgang skilles, så man undgår flaskehalse, fortæller Mads Dirckinck-Holmfeld.

Det vil ikke blive, som det normalt plejer. Vi kan heller ikke lave fodringer og fremvisninger af dyrene på den måde, som vi gjorde før, da det samler folk. Jonas Caspersen, dyrepasser, Terrariet Vissenbjerg.

Torsdag 28. maj åbner Naturama, og her er man også klar til at tage imod gæster. I følge Mads Dirckinck-Holmfeld er der ved Naturama ikke de samme pladsmæssige udfordringer som i Fjord&Bælt.

- Naturama har mange kvadratmeter, så vi nemt kan skabe god plads mellem gæsterne. Stole og borde kan skilles ad, så det lever op til standardopfordringerne fra Sundhedstyrelsen, fortæller han.

Fodringer droppes

Terrariet i Vissenbjerg åbner onsdag den 27. maj, og her er man i gang med at lægge sidste hånd på udstillinger, som skulle have stået færdige i påsken.

- En sydøstasiatisk udstilling med ekstremt truede skildpadder og snogarter, skulle have været færdigt. Men da vi var hjemsendt, har vi ikke kunne færdiggøre det før nu, fortæller Jonas Caspersen, som er dyrepasser i terrariet.

Gæsterne vil bevæge sig mellem de mange krybdyr og insekter på en ensrettet rute med opmærkninger på gulvene. Nogle af oplevelserne må man dog undvære som gæst. Blandt andet vil terrariets interaktive touchskærme være slukket grundet smittefare.

- Det vil ikke blive, som det normalt plejer. Vi kan heller ikke lave fodringer og fremvisninger af dyrene på den måde, som vi gjorde før, da det samler folk, forklarer Jonas Caspersen.

Klar til besøg igen

De manglende gæster har givet dyrene mere ro i terrariet i Vissenbjerg og uden de mange nysgerrig blikke, har terrariets beboere brugt tiden på mere naturlige ting.

- Med den øgede ro har nogle dyr parret sig mere, og frøerne kvækker mere, end man har kunnet høre før, fortæller Jonas Caspersen

Også ved Fjord&Bælt er nogle af dyrene klar til besøg, men det er hverken sæler, marsvin eller fisk. Det er nemlig centrets stamgæst mågen Andy, som plejede at blive fodret, når publikum har set træning af marsvinene.

- Andy har ændret lidt adfærd grundet de manglende gæster. Han er blevet fodret hver dag i 12 år, når der har været gæster. Han er blevet mere sky nu, siger Mads Dirckinck-Holmfeld.

Mågen Andy er igennem 12 år blevet tryg ved personalet ved Fjord&Bælt, men under nedlukningen er han blevet mere sky. Foto: Fjord & Bælt

Udover mågen Andy så glæder personalet sig til at byde gæster indenfor igen til nye udstillinger. En af udstillingerne, som også kører i Naturama, handler om invasive arter i Danmark - både på land og i vand. Denne suppleres i følge Mads Dirckinck-Holmfeld med en ny invasiv art:

- Nemlig coronavirus, hvor vi laver nogle modeller og plancher, som fortæller, hvordan denne virus breder sig i verden.